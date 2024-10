أضرم مصور صحفي النار في نفسه بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من البيت الأبيض، مساء أمس السبت.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو للمصور الصحفي صامويل مينا جونيور، وهو يصرخ من الألم، بعد أن أشعل النار في ذراعه اليسرى منتصف الشارع، بينما هرع ضباط الشرطة والمارة لمساعدته وإخماد النيران.

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الصحفي وهو يرفع يده المشتعلة بالنيران عاليًا حتى يظهرها للآخرين، بينما يحاول من حوله سكب المياه عليها وإخماد النيران بقطع من الملابس.

وفي مقال مطول نشره على موقعه الإلكتروني قبل الحادث الذي وقع ليل السبت، تساءل صامويل عن موضوعية وسائل الإعلام في تغطيتها للحرب في غزة.

وكتب: «إلى 10 آلاف طفل في غزة فقدوا أحد أطرافهم في هذا الصراع، أهدي ذراعي اليسرى إليكم، أدعو الله أن أتمكن من إيصال أصواتكم، وألا تختفي ابتساماتكم أبدًا».

وأمضي الصحفي العامين الماضيين، في العمل لدى قناة AZFamily التابعة لشبكة CBS المحلية، وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn.

#Shocking

Man set himself on fire during a pro-Palestinian demonstration near the White House in #Washington

The protester was taken to hospital and his injuries are not life-threatening, The Washington Post said

The demonstration marked the first anniversary of the attack by pic.twitter.com/2HzCLzOhFa