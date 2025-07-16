أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ضخ تمويلات تجاوزت 2.2 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو الماضي، مما ساهم في تمويل نحو 51 ألف مشروع.

جاء ذلك خلال لقائه مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، حيث أوضح رحمي أن الجهاز وجه أيضًا 102 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، أسفرت عن توفير 718 ألف يومية عمل.

وأشار رحمي إلى حرص الجهاز على توعية أصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لأنشطتهم، وفي مقدمتها قانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ويوفر العديد من التيسيرات الضريبية، من بينها فرض ضريبة بنسبة 0.4% فقط من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ 500 ألف جنيه، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، إلى جانب إعفاءات ضريبية أخرى.

وخلال الاجتماع، سلّم كل من المحافظ ورئيس الجهاز عددًا من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، إضافة إلى رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لخمسة آخرين.

كما قام رحمي بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية، التقى خلالها الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، حيث ناقشا تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة العام الماضي بين الجانبين، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتعزيز التعاون في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم ريادة الأعمال.