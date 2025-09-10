المشهداني: تحقيق الاستقرار الأمني والازدهار يتطلب شراكاتٍ في العلاقات العراقية الأمريكية

صرح رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني اليوم الثلاثاء أنّ تحقيق الاستقرار الأمنيّ والازدهار الاقتصاديّ يتطلب دعم الاقتصاد الوطنيّ عبر تفعيل القطاع الخاصّ ودخول الشركات الأمريكية للسوق العراقية.

وقال المشهداني خلال إستقباله القائم بالأعمال السفارة الأمريكيّة الجديد في العراق جوشوا هاريس " المرحلة المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى شراكاتٍ حقيقيةٍ لتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية وتعزيز سيادة العراق ووحدته الوطنية، مع التركيز على كفاءة الحكومة وتطبيق مبدأ المواطنة، بوصفه أساسًا للنهج التنمويّ"،بحسب بيان للبرلمان العراقي.

وجدد هاريس إلتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل جنبًا إلى جنبٍ مع الحكومة والشعب العراقيّ، بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد أنّ الشراكة الأمريكية العراقية تمثّل فرصةً استراتيجيةً لبناء فصلٍ جديدٍ من التعاون المشترك، يعتمد على المصالح المتبادلة واستثمار ملفات الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعيّ وتنويع مصادر الكهرباء، وتوسيع المشاريع الاستثمارية بشكلٍ ملموسٍ على الأرض.

وحسب البيان ناقش الطرفان العلاقات الخارجيّة وأهمية تجنيب العراق الصراعات الإقليمية وأنّ الاستثمار والشراكات الاقتصادية الأمريكية يجب أن تُسهم في بناء حكومةٍ قويةٍ ودولة مواطنةٍ قائمةٍ على الكفاءة والوحدة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار الأمنيّ والازدهار الاقتصاديّ وحسن الجوار.

وأكد الجانبان أنّ تحقيق هذه الرؤى المشتركة يتطلّب العمل الميدانيّ المكثّف واللقاءات المستمرّة مع الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الثنائيّ وإرساء أسس شراكةٍ استراتيجيةٍ طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة، تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، والمصلحة المشتركة.