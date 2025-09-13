ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على الدوحة

بعد ثلاثة أيام من شن إسرائيل غارات جوية على قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أدان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة الهجوم.

وفي بيان مشترك أصدرته الحكومة البريطانية يوم الجمعة، قال الوزراء إن الضربة انتهكت سيادة قطر وخاطرت بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقال البيان: "مثل هذا العمل يشكل تهديدا خطيرا للتوصل إلى اتفاق تفاوضي، والذي سيضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب في غزة".

وحث الوزراء جميع الأطراف على "تجديد ومضاعفة جهودهم للاتفاق على وقف إطلاق النار الفوري". وتعمل قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، كوسطاء في المحادثات.

واستهدف الجيش الإسرائيلي قادة حماس في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي ولكن، وفقا لحماس، لم يقتل أي من أعضاء وفد التفاوض. وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن استشهاد ستة أشخاص. وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في بيان مشترك يوم الخميس.

وأضاف البيان المشترك من لندن وبرلين وباريس: "نعرب عن تضامننا مع قطر وندعم بشكل كامل الدور الحيوي الذي تستمر في لعبه في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة".