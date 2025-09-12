 مدير المتحف المصري بالتحرير: إغلاق قاعة توت عنخ آمون 20 أكتوبر المقبل استعدادا لافتتاح المتحف الكبير - بوابة الشروق
الجمعة 12 سبتمبر 2025 11:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مدير المتحف المصري بالتحرير: إغلاق قاعة توت عنخ آمون 20 أكتوبر المقبل استعدادا لافتتاح المتحف الكبير

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:50 م | آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:51 م

قال الدكتور علي عبد الحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن قاعة الملك توت عنخ آمون، بالدور العلوي، ستُغلق أبوابها أمام الزائرين اعتبارًا من 20 أكتوبر المقبل، وذلك للبدء في تجهيز ونقل آخر 23 قطعة أثرية متبقية إلى المتحف المصري الكبير.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» إلى عرض جميع مقتنيات توت عنخ آمون وعددها 5400 قطعة في المتحف المصري الكبير، منوها أن ما كان معروضًا في متحف التحرير؛ لم يكن يمثل سوى 30% فقط من إجمالي كنوز توت عنخ آمون الحقيقية.

وأشار إلى أن ضيق المساحة في التحرير فرض أسلوب عرض «مضغوط»، مشددا أن المتحف المصري الكبير سيتيح للزوار فرصة غير مسبوقة للتجول حول القطع والاستمتاع بجميع تفاصيلها.

ووصف «المقاصير الأربعة» للملك بأنها «معجزة كبيرة» بكل المقاييس، مشيدًا بدقة وإتقان الفنان المصري القديم في تصميمها وتركيبها المتداخل كـ «لعبة بازل» معقدة، بالإضافة إلى ترقيم جوانبها وتجميعها بشكل صحيح.

ونوه أن المتحف المصري بالتحرير يستعد منذ فترة طويلة لإعادة عرض بعض القطع الأثرية الجديدة، وترتيب القطع الحالية بداخله، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات كالواقع الافتراضي والمعزز، وتنظيم معارض مؤقتة.

وأعلنت الحكومة، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير؛ ليكون في 1 نوفمبر المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك