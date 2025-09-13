أحمد سعد: عملت في مهنة النقاشة وابتكرت فكرة توصيل الطلبات للمنازل

روى الفنان أحمد سعد، تفاصيل عمله في مهن بعيدة عن الفن في بداياته، مشيرا إلى أن تربية والدته اعتمدت على أن يصبح مسئولا بالعمل بعد المدرسة، ليس بهدف المساهمة المادية في مصروف المنزل؛ ولكن لتعلم قيمة المسئولية.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «ON E»: «اشتغلت مع ناس كثير جدًا، كل من لهم علاقة بالصناعات عملت معهم».

وأشار إلى أنه كان أول من ابتكر فكرة توصيل الطلبات إلى المنازل بالصدفة، موضحا أن الأمر بدأ بطلب جاره شراء «العيش»، قبل أن يتزايد العدد ليصبح لديه عدة طلبات يومية.

وتابع: «فكرة طلب الطلبات، أنا كنت أول واحد عملها، كنت أشتري طلبات البيت، وفي مرة ست من جيرانا قالت لي: أحمد ممكن تشتري لي عيش معاك؟ وأعطتني بعد عودتي شلن، قلت الدنيا لعب في وجهي، ثاني يوم رفعت صوتي وقلت لهم أنا رايح أشتري العيش، خرجت الست جارتنا ثاني، وست ثانية، وثالثة طلبت فول، الدنيا لعب في إيدي، وكنت أبلِكيشن طلبات أهل المنطقة كلها، قبل كل الاختراعات، كنت مخترعا كبيرا جدًا».

ولفت إلى عمله في «النقاشة» وغيرها من المهن، مضيفا: «كل الأعمال يعتبر اشتغلتها»، مشيرا إلى تضحيته بطفولته بالخروج إلى العمل؛ رغبة في إثبات النفس والابتعاد عن أي طريق سيئ.

ولفت إلى اعتياده على قراءة القرآن والابتهالات الدينية وحفظ روائع أم كلثوم وعبد الوهاب استعدادًا لليالي الجمعة العائلية التي يظهر كل فرد ما لديه.

وشدد على أنه لا يزال حتى اليوم يتطلع لنظرة الإعجاب في عيون أهله وإخوته، قائلا: «أنا حتى الآن بحب ما أو أنزل أي شيء أخذ رأيهم، أنا بحب جدًا نظرة الإعجاب في عين أهلي وإخوتي حتى الآن، سعيت وتعبت كثير جدًا في حياتي علشان أظهر لهم أني كويس».