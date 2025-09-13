 أحمد سعد: أنا جريء وواضح مع كل الناس إلا ابنتي.. بتكسف منها جدًا - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 2:03 ص القاهرة
محمد شعبان
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:04 ص | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:04 ص

كشف الفنان أحمد سعد عن جانب من شخصيته في علاقته مع ابنته، قائلا: «أنا في كل حياتي إنسان جريء وواضح جدًا، إلا مع جودي بتكسف منها جدًا، بتكسف لما تكلمني؛ لأنها أكثر حاجة بحبها في الدنيا».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «ON E» :«مع جودي عرفت نوعا من الحب لم أعرفه من قبل، لم يدق على قلبي قبلها، هي أول بنت في حياتي، حبي لها حب عجيب».

من جانبها، قالت ابنته إنها واحدة من أربعة أشقاء، مشيرة إلى أنه لا توجد لديه جوانب خفية أو أسرار غير معروفة للجمهور.

وبشأن الأغاني المفضلة لها من أعمال والدها، شددت على أن جميع أغانيه خلال الفترة الأخيرة لاقت إعجابها الشديد لدرجة أنه «لا توجد أغنية واحدة لا تحبها».

ولفتت إلى أنها تحمل له فخرًا شديدًا يتجاوز كونه والدها، قائلة: «أنا بجد فخورة به جدًا، وبغض النظر عن أنه والدي، أنا كنت أتمنى أن يكون هو أبي حتى لو لم أكن أعرفه».

