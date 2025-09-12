حزب مستقبل وطن بالشهداء يبحث استعداداته للانتخابات البرلمانية في اجتماع تنظيمي موسع

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة الشهداء اجتماعًا موسعًا، اليوم الجمعة، بحضور النائب محمود فريد شرارة عضو مجلس الشيوخ، ورضوان الخولي أمين الحزب بالشهداء، والصحفي أسامة الملاح أمين التنظيم، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمركز، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة تنفيذًا لتوجيهات النائب سامر التلاوي أمين الحزب بالمنوفية.

وخلال الاجتماع، شدد النائب محمود فريد شرارة على أهمية المرحلة المقبلة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم مرشحي الحزب وتحقيق الأهداف الحزبية.

وأشار شرارة إلى أن الالتزام والانضباط التنظيمي يمثلان حجر الأساس لنجاح أي كيان سياسي، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دوره المجتمعي والسياسي من خلال كوادره المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما دعا شرارة إلى الالتزام الكامل بالانضباط الحزبي والتكاتف خلف مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.