مباحث الفيوم تكشف لغز العثور على جثة شخص غارقة في بحر يوسف

كشفت مباحث الفيوم لغز العثور على جثة شاب غارقة فى مياه بحر يوسف بنطاق قرية هوارة المقطع في مركز الفيوم، حيث تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، بالعثور على جثة شاب فى مياه بحر يوسف، بقرية هوارة.

على الفور انتقلت الشرطة وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان العثور على الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وبالفحص تبين أنها لشخص من قرية منيل غيضان بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد وقت وأسباب الوفاة، وإيضاح هل هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.