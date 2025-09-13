إنجاز مصري لأول مرة – إسراء عويس تتأهل لنهائي الوثب الطويل في بطولة العالم بطوكيو

حققت إسراء عويس، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، إنجازًا غير مسبوق بتأهلها إلى نهائي منافسات الوثب الطويل في بطولة العالم المقامة حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو، لتصبح أول مصرية تصل إلى هذا الدور في تاريخ البطولة.

وجاء تأهل إسراء بعد أن سجلت قفزة بلغت 6.60 مترًا، متفوقة على رقمها السابق في أولمبياد باريس، الذي بلغ 6.20 مترًا. واحتلت المركز السابع في مجموعتها والأخير المؤهل للنهائي، حيث جاءت في المركز الثاني عشر في الترتيب العام.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، عبّرت إسراء عن سعادتها بالتأهل، قائلة: "كنت أتوقع تقديم مستوى جيد، رغم الصعوبات التي واجهتني مثل فرق التوقيت بين مصر واليابان، والطقس الممطر، لكنني تمكنت من التغلب عليها. الأجواء هنا كانت جيدة، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في النهائي."

وتأتي مشاركة إسراء ضمن بعثة المنتخب المصري في بطولة العالم، والتي تضم أيضًا كلًا من بسنت حميدة في سباق 400 متر، ومحمد مجدي في دفع الجلة، ومصطفى الجمل في الإطاحة بالمطرقة.

ويرأس البعثة حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، الذي أعرب عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مستويات قوية والصعود لمنصات التتويج.