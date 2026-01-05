 مسئول محلي: قوات روسية تتوغل داخل الأراضي الحدودية السودانية - بوابة الشروق
الإثنين 5 يناير 2026 1:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟

النتـائـج تصويت

مسئول محلي: قوات روسية تتوغل داخل الأراضي الحدودية السودانية

الخرطوم - د ب أ
نشر في: الإثنين 5 يناير 2026 - 12:18 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يناير 2026 - 12:18 م

كشف مسئول محلي بمدينة أم دافوق الواقعة على الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى، عن توغل قوات روسية متمركزة داخل أفريقيا الوسطى إلى بلدة "كركر" السودانية، في تطور أمني غير مسبوق بالمنطقة.

ونقلت صحيفة "المشهد" السودانية اليوم الاثنين عن المسئول قوله إن "هذه القوات طردت عناصر الشرطة والطاقم الإداري التابع لقوات الدعم السريع من المنطقة، الأمر الذي يفرض واقعاً أمنياً جديداً ويلغي ترتيبات سابقة كانت قد أجرتها الدعم مع أطراف في أفريقيا الوسطى".

ووفق الصحيفة، "يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الحدودية وتداخل النفوذ العسكري في المناطق المتاخمة، ما يثير مخاوف من تداعيات أمنية وسياسية على الوضع في إقليم دارفور والمناطق الحدودية مع أفريقيا الوسطى".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك