مسئول محلي: قوات روسية تتوغل داخل الأراضي الحدودية السودانية

كشف مسئول محلي بمدينة أم دافوق الواقعة على الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى، عن توغل قوات روسية متمركزة داخل أفريقيا الوسطى إلى بلدة "كركر" السودانية، في تطور أمني غير مسبوق بالمنطقة.

ونقلت صحيفة "المشهد" السودانية اليوم الاثنين عن المسئول قوله إن "هذه القوات طردت عناصر الشرطة والطاقم الإداري التابع لقوات الدعم السريع من المنطقة، الأمر الذي يفرض واقعاً أمنياً جديداً ويلغي ترتيبات سابقة كانت قد أجرتها الدعم مع أطراف في أفريقيا الوسطى".

ووفق الصحيفة، "يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الحدودية وتداخل النفوذ العسكري في المناطق المتاخمة، ما يثير مخاوف من تداعيات أمنية وسياسية على الوضع في إقليم دارفور والمناطق الحدودية مع أفريقيا الوسطى".