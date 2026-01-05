 معاريف: أزمة فنزويلا قد تؤجل إعلان مجلس السلام الأمريكي لغزة - بوابة الشروق
الإثنين 5 يناير 2026 11:48 ص القاهرة
معاريف: أزمة فنزويلا قد تؤجل إعلان مجلس السلام الأمريكي لغزة

تل أبيب - معا
نشر في: الإثنين 5 يناير 2026 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يناير 2026 - 11:33 ص

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يعلن عن تأسيس “مجلس السلام في غزة” وتشكيلته خلال نحو أسبوعين، أي بحلول منتصف يناير الجاري.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى، "أن الإعلان الرئاسي الذي كان مقررا خلال الأسبوع المقبل قد يتأجل في المرحلة الحالية بسبب الأزمة الحادة التي تشهدها فنزويلا".

وبحسب الصحيفة، من المنتظر أن يعقد ترامب مؤتمرا صحفيا خاصا مخصصا للتطورات في فنزويلا، وهو ما يفرض تغييرا فوريا في أولويات الرئاسة الأمريكية، وقد يؤدي إلى تأجيل الإعلان عن مجلس السلام.

ومع ذلك، أكدت مصادر سياسية أن التأجيل لا يتعدى كونه شكليا، مشيرة إلى أن القرار قد اتخذ بالفعل، وأن الرئيس عازم على عرض مجلس السلام وتشكيلته الكاملة خلال فترة وجيزة، وعلى أبعد تقدير في منتصف الشهر.

