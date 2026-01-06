المدعي العام الفنزويلي يتهم الولايات المتحدة بالإرهاب

اتهم المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بالإرهاب في أعقاب اعتقال القوات الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وقال صعب: "إن العملية العسكرية التي تمت دون إعلان حرب أو قرار من مجلس الأمن الدولي تمثل عملا غير قانوني من أعمال العدوان المسلح ذات الطبيعة الإرهابية". وأضاف أن الاعتقالات تعادل الاختطاف.

وكانت وحدة أمريكية نُخبوية قد ألقت القبض على مادورو في كاراكاس خلال عطلة نهاية الأسبوع واقتادته إلى الولايات المتحدة، حيث مَثَل أمام محكمة في نيويورك أمس الاثنين بتهمة إدارة مؤامرة لتهريب الكوكايين.

ودعا صعب، قاضي نيويورك إلى التنحي عن القضية لأنه غير مختص بمحاكمة رئيس دولة. كما دعا إلى الإطلاق الفوري لسراح مادورو.