الأهلي يفوز على سموحة في دوري مرتبط الطائرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل الفريق عروضه القوية وانتصاراته في البطولة.

وتقدم فريق رجال طائرة الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-20، وخسر الفريق الشوط الثاني بنتيجة 18-25، وتفوق فريق رجال طائرة الأهلي على سموحة في الشوط الثالث بتتيجة 25-21، وحسم الفريق الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-23.

ومن المقرر أن يواجه فريق رجال طائرة الأهلي نظيره الطيران يوم السبت المقبل.