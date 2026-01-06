دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تنفذ مخططا ممنهجا لتصفية القضية الفلسطينية

قال نعمان توفيق العابد، الدبلوماسي الفلسطيني السابق، إن الضفة الغربية تتعرض، منذ ما قبل السابع من أكتوبر، لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وعزل الضفة الغربية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، ذات التوجهات المتطرفة، تسعى إلى تكريس واقع الكانتونات المعزولة، ومنع قيام دولة فلسطينية على الأرض، من خلال التوسع الاستيطاني، وشق الطرق الالتفافية، وتكثيف الاقتحامات العسكرية.

وأشار العابد إلى أن أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية باتت تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، سواء عبر الجيش أو المستوطنين.

وأكد أن الاقتحامات المتكررة لمدينة رام الله ومحيطها، ومنها جامعة بيرزيت، تعكس رغبة إسرائيل في إنهاء أي مظهر من مظاهر السيادة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أوضح العابد أن هناك تضاربًا في الأهداف بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وبين الفلسطينيين ومصر والأطراف الضامنة من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بدور القوات الدولية، وفتح المعابر، والسيطرة على معبر رفح.