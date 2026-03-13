أمريكا بصدد عرض مكافأة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن القيادة الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنها بصدد عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن القيادة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن المكافأة تشمل أيضا من يقدم معلومات عن عدة شخصيات نافذة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، قوة النخبة العسكرية في إيران

وتتهم واشنطن "الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية حول العالم".

يُذكر أن مجتبى خامنئي هو ابن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني الذي ظل في منصبه لفترة طويلة وقُتل في 28 فبراير خلال غارة جوية على وسط العاصمة طهران في بداية الهجمات الإسرائيلية – الأمريكية على إيران.

وفي حين نجا خامنئي الابن من الهجوم، فقد تردد أنه تعرض للإصابة، حيث ذكر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الجمعة أنه "أصيب، وعلى الأرجح لحقت به تشوهات".