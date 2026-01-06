 باكستان: أفغانستان تتحول إلى مركز للإرهابيين وتشكل تهديدا إقليميا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يناير 2026 8:31 م القاهرة
باكستان: أفغانستان تتحول إلى مركز للإرهابيين وتشكل تهديدا إقليميا

إسلام أباد - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 8:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 8:22 م

حذر الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، من أن أفغانستان تتحول إلى "مركز للإرهابيين والجهات الفاعلة غير الحكومية"، مؤكدا أن حكومة طالبان ترعى تنظيمات القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) وطالبان الباكستانية.

وقال المتحدث العسكري الليفتنانت جنرال أحمد شريف تشودري، في مؤتمر صحفي، دون تقديم دليل، إن نحو 2500 مسلح أجنبي دخلوا أفغانستان مؤخرا من سوريا في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وأكد تشودري أن المسلحين تلقوا دعوة من أفغانستان.

وقال تشودري، إن "هؤلاء الإرهابيين ليسوا مواطنين باكستانيين أو أفغان ويحملون جنسيات أخرى"، مضيفا أن إعادة ظهور جماعات مسلحة دولية يمكن أن يشكل مخاطر أمنية خارج حدود أفغانستان.

ولم يرد تعليق فوري من كابول على اتهامات تشودري.

