استبعد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قيام الولايات المتحدة بنشر قوات عسكرية في فنزويلا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عقب مشاركته في اجتماع قدم خلاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولون رفيعو المستوى آخرون إحاطة بشأن الهجوم الذي استهدف فنزويلا.

وأوضح جونسون، العضو في الحزب الجمهوري، أنه لا يتوقع أن تقدم الحكومة الأمريكية على إرسال وحدات عسكرية إلى فنزويلا، معتبرًا أن الإجراءات الأمريكية "ليست عملية لتغيير النظام".

وقال إن بلاده "ليست في حالة حرب مع فنزويلا"، مبينًا أنه "لا توجد قوات مسلحة أمريكية على الأراضي الفنزويلية".

وزعم جونسون أن "تهريب المخدرات المدعوم من الدولة في فنزويلا" ينتهك السيادة الأمريكية ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن مواطنيها، معتبرًا أن الرئيس دونالد ترامب كان محقًا في التحرك لوقف ذلك.

والسبت، أعلن ترامب شن هجوم واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، بأن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

والاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة الأمريكية بأولى جلساتها في نيويورك، وبينها "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" و"التعاون مع تجار مخدرات".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".