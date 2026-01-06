الزمالك يعلن عودة المحترف الروسي ديميتري ياكوفليف لفريق الطائرة

أعلن نادي الزمالك رسميًا عن عودة المحترف الروسي ديميتري ياكوفليف لتعزيز صفوف فريق الطائرة، بعد موسم ناجح قضاه مع الفريق الأبيض.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "عاد إلى القلعة البيضاء من جديد.. نرحب بلاعبنا ديميتري ياكوفليف لاعب فريق الطائرة".

وكان ياكوفليف جزءًا أساسيًا من تتويج الزمالك بلقب البطولة العربية الموسم الماضي، وهو اللقب الثالث للفريق في تاريخ مشاركاته بالبطولة والأول منذ عام 1993.

ويقود فريق الطائرة في الوقت الحالي المدرب حسام عبد العزيز، صاحب الخبرة الطويلة مع فرق عدة، سبق له قيادة الزمالك وتحقيق بطولة الدوري موسم 2015 وكأس مصر موسم 2016، كما تولى تدريب بتروجت في المواسم الأخيرة.