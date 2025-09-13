درة جروب تقاضى «الفطيم العقارية» لعدم صرف مستحقاتها بمشروع كايروفيستيفال سيتى

أقامت الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير التابعة لمجموعة درة دعوة قضائية ضد شركة الفطيم العقارية لتأخرها فى صرف مستحقاتها منذ عامين، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».

المصادر أضافت أن الشركة التابعة لـ«درة جروب» لجأت إلى مركز القاهرة للتحكيم الدولى لعدم حصولها على مستحقات بقيمة 210 ملايين جنيه نظير تنفيذ أعمال مقاولات لصالح شركة الفطيم العقارية بعد أن استنفدت الشركة الطرق الودية وتوجيه إنذارين للشركة الإماراتية للحصول على مستحقاتها.

وبحسب المصادر فإن الشركة التابعة لـ«درة جروب» انتهت من تنفيذ المشروع، وهو عبارة عن وحدات سكنية بمرحلة «أورا»، وقامت بالتسليم والتسكين منذ عام ونصف العام دون أن تحصل على مستحقاتها من الشركة المالكة للمشروع.

وتقدر المستحقات المتأخرة بنحو 210 ملايين جنيه تشمل خطابات ضمان وتأمين أعمال.

ويضم مشروع «أورا» ٤٠٤ وحدات سكنية بارتفاع أراض يو٥ أدوار على مساحة ٥٦ ألف متر مربع ضمن مشروع كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس.

وتمتلك «كايرو فيستيفال سيتى» ثلاثة مشروعات سكنية كبرى، تتمثل فى فيلات أوريانا، ووحدات فيستيفال ليفينج، ووحدات أورا، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المشروعات الثلاثة نحو 1.16 مليون متر مربع.

ويضم المشروع ى كايرو فيستيفال سيتى مول على مساحة 160,000 متر مربع، تضم 300 محل تجارى، 95 مطعمًا وكافيهًا متداخلًا مع المنطقة المخصصة لكارفور هايبر ماركت، ومتجر رئيسى لهوم فرنتشر، و2 متجر متعدد الأقسام، بإجمالى مساحة 10,755 متر مربع، بالإضافة إلى جراج يستوعب 7000 مكان لوقوف السيارات.

تأسست مجموعة درة عام ١٩٤٣، وهى إحدى أكبر شركات القطاع الخاص فى مصر. من خلال أنشطة متنوعة فى السوق المحلية والإقليمية، تعد الشركة من رواد السوق فى المشاريع السكنية والترفيهية والبناء والشركات، بالإضافة إلى كونها حائزة على العديد من الجوائز. تشمل محفظة مجموعة درة المهنية المقولات، وتطوير وتصميم مشاريع متنوعة فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود نشط فى مصر والسعودية والإمارات وقطر.