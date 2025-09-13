حكومة غزة: إسرائيل هدمت آلاف الأبراج السكنية وهجّرت 350 ألف شخص قسرا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت إن إسرائيل هجّرت قسراً 350 ألف شخص من شرق مدينة غزة إلى وسطها وغربها منذ بدء الهجوم البري في أغسطس، فيما دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 1600 برج وبناية متعددة الطوابق تدميراً كاملاً، إضافة إلى تدمير جزئي أو بليغ لأكثر من 2000 مبنى آخر و13 ألف خيمة للنازحين.

وأضاف المكتب في بيان أن الجيش الإسرائيلي دمر 1600 بناية متعددة الطوابق و13 ألف خيمة بمدينة غزة منذ بدء هجومه البري عليها في 11 أغسطس الماضي، مضيفاً أن إسرائيل أقدمت منذ مطلع سبتمبر على نسف وتدمير 70 برجاً وبناية سكنية بشكل كامل، وتدمير 120 برجاً وبناية سكنية تدميراً بليغاً، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف و500 خيمة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وذكر البيان أن هذه الأبراج والعمارات السكنية كانت تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية يقطنها ما يزيد عن 50 ألف نسمة، فيما كانت الخيام التي استهدفها العدوان الإسرائيلي تؤوي أكثر من 52 ألف نازح.

وشدد المكتب على أن "الاحتلال الإسرائيلي دمّر مساكن وخياماً كانت تحتضن أكثر من 100 ألف نسمة، ما أدى إلى نزوح قسري مع جرائم الإخلاء القسري، يفوق 350 ألف مواطن من الأحياء الشرقية لمدينة غزة نحو وسط المدينة وغربها".

وأكد البيان أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين ومنازلهم وأماكن نزوحهم وترتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري بشكل واضح وممنهج في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين العزل.

إسرائيل تقوم بإخلاء أحياء بأكملها من السكان

بدورها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، السبت، من أن إسرائيل تقوم بإخلاء أحياء بأكملها من السكان في مدينتي غزة وجباليا بشمال القطاع.

وأكدت "الأونروا" عبر منصة "إكس" أن أكثر من 86% من مساحة مدينة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو تحولت إلى مناطق عسكرية إسرائيلية، ما يترك السكان بدون أي مكان آمن للجوء إليه.

استمرار عمليات النزوح

وطالب الجيش الإسرائيلي مجدداً السبت، سكان مدينة غزة بالخروج من ديارهم وإخلاء المدينة والنزوح جنوباً عبر شارع الرشيد، معلناً المدينة بالكامل "منطقة قتال خطيرة" يجب تركها فوراً.

وقال متحدث باسم الجيش إن قاطني مدينة غزة يجب عليهم الرحيل إلى المنطقة الإنسانية في المواصي وإلى المناطق الخالية في مخيمات الوسطى.

وأضاف: "نحث السكان على الانتقال إلى المنطقة الخضراء فهي المنطقة الإنسانية.. وتحتوي على استجابة إنسانية واسعة وأفضل".

وكان الجيش الإسرائيلي حث سكان غزة على الإخلاء فوراً والرحيل من المدينة، لأن الجيش سينفذ عمليات فيها، ونشر قائمة بـ14 منطقة يمكن للناس التوجه إليها ومنها النصيرات ودير البلح وبعض الأحياء في خان يونس.

استهداف الأبراج والمباني السكنية

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه قصف مبنى سكنياً متعدد الطوابق في مدينة غزة، زاعماً أن حركة "حماس" تستخدمه ولديها "بنى تحتية إرهابية داخله أو بجواره"، على حد قوله.

وأضاف الجيش في بيان أنه طالب في وقت سابق السبت، سكان برج "النور" بمدينة غزة والخيام القريبة منه بترك المنطقة والإخلاء فوراً، لأن قواته ستستهدفها "لتجنب الإضرار بالمدنيين".

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة بالإخلاء فوراً والاتجاه جنوباً نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.