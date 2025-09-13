في الوقت الذي يترقب فيه عشاق الكرة الإيطالية بداية موسم قد يكون الأشرس منذ سنوات، جاء اسم دوسان فلاهوفيتش ليضع الكالتشيو على صفيح ساخن.

فالمهاجم الصربي، الذي يُعد رأس الحربة الأبرز في يوفنتوس خلال السنوات الأخيرة، بات قريبًا من ارتداء قميص الغريم التقليدي إنتر ميلان، في خطوة قد تفتح صفحة جديدة من العداء الكروي بين الناديين وتعيد رسم خريطة القوة الهجومية في الدوري الإيطالي.

ويبدو أن سوق الانتقالات الإيطالي مقبل على زلزال جديد، بطله المهاجم الصربي، الذي يقترب من ارتداء قميص إنتر ميلان بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس في صيف 2026 المقبل.

كواليس الصفقة

صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية كشفت أن إدارة إنتر فتحت خطوط اتصال مباشرة مع اللاعب ووكيله، وعرضت عليه عقدًا يمتد لخمسة مواسم، براتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى مقدم تعاقد يُقدر بـ 10 ملايين يورو لحسم التوقيع.

المهاجم الصربي أبدى موافقة مبدئية على العرض، خاصة في ظل غياب بوادر اتفاق بينه وبين يوفنتوس على التجديد، وهو ما يعزز احتمالات انتقاله الحر إلى الغريم التقليدي في صفقة “تاريخية” قد تُشعل الكالتشيو.

ماذا يعني انتقال فلاهوفيتش لإنتر؟

تعزيز هجومي ضخم: سيضيف فلاهوفيتش قوة بدنية وحس تهديفي عالي لخط المقدمة بجانب لاوتارو مارتينيز.

رسالة قوة: نجاح إنتر في خطف نجم يوفنتوس سيؤكد هيمنته على سوق الانتقالات.

تأثير على المنافسة: الصفقة قد تغيّر موازين القوى مع ميلان ونابولي، وتعيد للأذهان صفقات “الغدر الكروي” بين أقطاب الكالتشيو.

تحركات يوفنتوس لتعويض فلاهوفيتش

رحيل فلاهوفيتش لن يترك فراغًا بسيطًا في هجوم السيدة العجوز، ولذلك بدأت إدارة يوفنتوس بالفعل رسم خطة بدائل هجومية.

ويأتي على رأس القائمة جوشوا زيركزي، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي يُعد خيارًا مثاليًا بفضل قوته البدنية وحسه التهديفي.

كذلك يبرز اسم جيانلوكا ساكاماكا نجم أتالانتا، الذي استعاد بريقه في الكالتشيو ويملك خبرة اللعب تحت الضغط في المباريات الكبرى.

اختيار يوفنتوس بين زيركزي وساكاماكا لن يكون مجرد قرار فني، بل قرار استراتيجي سيحدد مستقبل الفريق الهجومي لسنوات مقبلة، خصوصًا إذا انتقل فلاهوفيتش بالفعل إلى إنتر وترك فجوة يصعب سدها سريعًا.

المشهد الجماهيري والإعلامي

الجماهير تتابع بترقب شديد، فانتقال فلاهوفيتش إلى إنتر لن يكون مجرد خطوة لتعزيز الهجوم، بل صفعة قوية ليوفنتوس، وإشارة إلى أن النيراتزوري مصمم على العودة لصدارة الكرة الإيطالية والأوروبية.

في حال إتمام الصفقة، سيكون فلاهوفيتش أحد أبرز الانتقالات المجانية في تاريخ الكالتشيو، وربما الأهم منذ رحيل بيرلو عن ميلان إلى يوفنتوس قبل سنوات.

حرب باردة تشتعل

صفقة فلاهوفيتش المحتملة إلى إنتر ميلان لا تبدو مجرد انتقال عادي بين ناديين، بل هي أشبه بطلقة انطلاق لحرب باردة جديدة في الكالتشيو، حرب عنوانها الهيمنة على إيطاليا وإعادة كتابة موازين القوى.

وبينما يسعى يوفنتوس لإعادة بناء مجده من دون هدافه الأول، يراهن إنتر على خطف سلاح خصمه وتحويله إلى ورقة رابحة في سباق البطولات.

المؤكد أن ما بعد فلاهوفيتش لن يكون كما قبله، وأن الكالتشيو على موعد مع موسم استثنائي، صاخب داخل المستطيل الأخضر وخارجه.