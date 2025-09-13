تركيا تعزي باكستان في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم خيبر بختونخوا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى باكستان في ضحايا الهجوم الإرهابي في إقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب).

جاء ذلك في بيان للوزارة، السبت، قالت فيه إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ سقوط ضحايا في الهجوم الإرهابي.

وأعربت عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي البغيض، راجية الرحمة من الله عز وجل للضحايا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات الباكستانية، في بيان، مقتل 12 جنديا، وتحييد 13 إرهابيا خلال اشتباكات بين الجانبين منذ الأربعاء الماضي، في منطقة وزيرستان الجنوبية، بإقليم خيبر بختونخوا.

يذكر أن الهجمات المسلحة في باكستان تتركز بشكل خاص في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان.

وتشن جماعات مسلحة تدّعي الدفاع عن حقوق جماعتي البشتون والبلوش، هجمات ضد قوات الأمن الباكستانية والمدنيين.