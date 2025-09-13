هولندا: 9 مساجد في روتردام وآيندهوفن وأرنهيم وتيلبورخ ولاهاي تتلقى رسائل كراهية ملطخة بالدم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقّت 9 مساجد في مدن مختلفة في هولندا رسائل كراهية تحمل آثار دماء.

وذكرت هيئة البث الهولندية "إن أو إس" في تقرير، أن 9 مساجد مختلفة واقعة في مدن: روتردام وآيندهوفن وأرنهيم وتيلبورخ ولاهاي، تسلّمت رسائل كراهية ملطخة بآثار دماء.

وأشارت الهيئة، إلى أن الرسائل تضمنت عبارات ورسومات مسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وقال يورام فان كلافيرن، المتحدث باسم منصة "كي9" التي تضم نحو 250 مسجدا، في تصريح لهيئة البث، إن هذه الرسائل نوع من الترهيب والتهديد.

وأضاف فان كلافيرن، أن الرسائل مليئة بخطاب الكراهية، وهي مرفوضة تماما.

ولفت إلى أن الرسالة التي بُعثت إلى روتردام، تضمنت "الحديث عن الأيام الأخيرة للإسلام في أوروبا".

وأضاف فان كلافيرن، أن إدارات المساجد أصيبت بالصدمة من هذه الرسائل.

وأعرب عن أمله في ألا تكون هذه الحادثة بمثابة تمهيد لشيء أكبر.

وأكد فان كلافيرن، أن المساجد في هولندا تواجه أنماطا مختلفة من أعمال الكراهية.

وشدد على ضرورة اتخاذ السلطات تدابيرا أمنية