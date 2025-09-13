وزير خارجية تركيا: الاعتراف بجرائم إسرائيل في غزة خطوة نحو العدالة الدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاكان فيدان: غزة اختبار للمجتمع الدولي

- شراكة تركيا مع إيطاليا تمتد كجناحي نسر في البحر المتوسط وشمال إفريقيا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الاعتراف بالواقع في قطاع غزة، وكشف جرائم إسرائيل ضد الإنسانية "أول خطوة نحو عالم عادل".

جاء ذلك في مؤتمر عقد الجمعة، في معهد العلاقات الدولية بالعاصمة الإيطالية روما.

وأوضح فيدان، أن غزة ستكون على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنها "تمثل اختبارا للمجتمع الدولي للتمييز بين الصواب والخطأ".

وأضاف "الاعتراف بالواقع في غزة، وكشف جرائم إسرائيل ضد الإنسانية؛ أول خطوة نحو عالم عادل".

وقال فيدان: "لا داعي للمراوغة، إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وسيكون دعم إيطاليا الصريح له أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وتابع: "من الواضح أن إسرائيل تسعى إلى مزيد من الأراضي على المدى البعيد، وأنها لم تتخل عن هذا الهدف أبدا".

وعن العلاقات الثنائية، أوضح فيدان أن تركيا وإيطاليا ليستا جارتين في البحر الأبيض المتوسط فحسب، بل هما أيضا حليفتان في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وشريكتان في مجموعة العشرين، وتساهمان في استقرار المنطقة وإفريقيا.

وأردف: "شراكة تركيا مع إيطاليا تمتد كجناحي نسر في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. هذا ليس تحالف مصالح، بل تشكيل استراتيجي نابع من التاريخ والجغرافيا والمستقبل المشترك".

وأشار فيدان، إلى أن تركيا وإيطاليا تمتلكان القدرة على صياغة التطورات في المنطقة وخارجها.

وأكد أن إيطاليا تعد من أبرز شركاء تركيا التجاريين، وأن هناك فرص كبيرة لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمار وأمن الطاقة وتغير المناخ والتكنولوجيا وطرق التجارة.

وأعرب فيدان، عن تقديره لدعم إيطاليا المستمر لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواجه صعوبة في العمل بشكل مشترك في السياسة الخارجية.

وذكر فيدان، أن العواصف الجيوسياسية التي تواجهها القارة الأوروبية اليوم يمكن تفاديها بحضور تركيا على طاولة الاتحاد.