وزير الخارجية الإيراني: من الممكن عقد جولة جديدة من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه من الممكن إجراء جولة أخرى من المحادثات مع مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس شريطة أن تتخذ أوروبا قرارًا واضحًا.

وأضاف عراقجي - حسبما أوردت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية - "أنه في حين تواصل إيران الانخراط في الدبلوماسية، فإن إجراء مزيد من المحادثات مع الجانب الأوروبي يعتمد على ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفًا حاسمًا".

ووصف عراقجي محادثاته، التي أجريت الأسبوع الماضي في القاهرة، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بأنها "جادة للغاية".. مشيرًا إلى أن المفاوضات التي تجرى في أعقاب الحرب ليست سهلة.