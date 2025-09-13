شرطة بريطانية متخصصة تتولى تفتيش وندسور قبل زيارة ترامب الرسمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجري شرطة متخصصة عمليات تفتيش في جميع أنحاء وندسور قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتبدأ زيارة الرئيس الأمريكي والتي تستمر لمدة يومين يوم الأربعاء المقبل وتتضمن إقامة ليلية في قلعة وندسور، والتي لن تشمل أي لقاء مع الجمهور.

ومن المتوقع أن تثير زيارة ترامب الثانية احتجاجات حاشدة من "تحالف أوقفوا ترامب" في وندسور ولندن، وسيجري تشديد الإجراءات الأمنية أثناء إقامته.

وسيجتمع أمير وأميرة ويلز مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب صباح الأربعاء في أراضي ضيعة وندسور، ويرافقانهما للقاء الملك والملكة للترحيب بهما في الهواء الطلق.

وتم تصوير ضباط وحدة تفتيش متخصصة وهم يتفقدون أعمدة الأرصفة وصنايق القمامة والبالوعات خارج مقر الإقامة الملكي يوم الجمعة، برفقة كلب شم مدرب، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقالت السيرجنت آمبر تيميس من شرطة تايمز فالي يوم الجمعة إن سكان وندسور سيشهدون عمليات تفتيش يقوم بها عناصر الشرطة.