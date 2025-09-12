البيت الأبيض: ترامب سيتناول العشاء مع رئيس وزراء قطر مساء الجمعة بحضور ويتكوف

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتناول العشاء مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.



ويأتي اللقاء بعد أيام من محاولة تل أبيب اغتيال قادة بحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة أثناء بحثهم مقترح صفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب بغزة، ما أثار غضبا واستنكارا واسعا عربيا ودوليا.



وقال البيت الأبيض، في بيان: "سيتناول الرئيس ترامب، العشاء الليلة، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري".



ولا يزال مكان تناول العشاء غير واضح، لكن ترامب موجود حاليا في نيويورك، ويقيم في برجه الذي يحمل اسمه في منطقة مانهاتن.



ومساء الخميس، كشفت الخارجية الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن الوزير ماركو روبيو، سيلتقي الجمعة، بنظيره القطري، في اجتماع مغلق بالبيت الأبيض.



والثلاثاء، شنت إسرائيل هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، وتوعدت بعدها بمهاجمة قادة الحركة الفلسطينية "في كل مكان تتواجد به".



وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي واصفة إياه بأنه "إرهاب دولة"، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.



فيما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد عبد المالك.



وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ونائيا بنفسه عن هذا التصعيد، قال ترامب إن قرار إسرائيل مهاجمة قطر "كان بيد نتنياهو بالكامل"، وأنه لم يكن لدى إدارته الوقت الكافي لوقف الهجوم.



وأضاف ترامب، عبر بيان على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أن "القصف أحادي الجانب لقطر، الدولة ذات السيادة والحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي عملت بجد وبشجاعة إلى جانبنا لتحقيق السلام، لن يخدم أهداف إسرائيل والولايات المتحدة".



ويعكس هذا الهجوم توسيع إسرائيل اعتداءاتها إقليميا، إذ شنت في يونيو/ حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية بغزة واعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.



وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت 64 ألفا و756 شهيدا، و164 ألفا و59 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 413 فلسطينيا بينهم 143 طفلا.