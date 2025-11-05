كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري للأبطال، والتي تقام في الإمارات العربية المتحدة.

ويواجه النادي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء يوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد، في نصف نهائي كأس السوبر، فيما يواجه الزمالك، فريق بيراميدز، على ملعب آل نهيان، لحساب الدور نفسه.

ويدير مباراة الأهلي الحكم محمود البنا، يعاونه أحمد حسام طه وحسام خيري مساعدين، والإماراتي بدر بو جمهور حكمًا رابعًا، فيما يتواجد في غرفة الفار محمود عاشور، ويعاونه خالد حسين.

فيما يقود محمد معروف مباراة الزمالك وبيراميدز، يعاونه سامي هلهل وطارق مصطفى مساعدين، والإماراتي زايد النعيمي حكمًا رابعًا، ويتواجد على تقنية الفار حسام العزب ويعاونه شريف عبد الله.

ويتأهل الفائزان من نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال إلى الدور النهائي، يوم الأحد القادم، فيما يتواجه الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة.