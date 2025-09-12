 أحمد الشرع: إسرائيل حزنت على سقوط بشار الأسد وسعت لتقسيم سوريا - بوابة الشروق
الجمعة 12 سبتمبر 2025 10:47 م القاهرة
أحمد الشرع: إسرائيل حزنت على سقوط بشار الأسد وسعت لتقسيم سوريا

دمشق/ الأناضول
نشر في: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:25 م | آخر تحديث: الجمعة 12 سبتمبر 2025 - 10:25 م

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، إن السياسات الإسرائيلية تكشف حزنها على سقوط النظام السابق، ورغبتها في تحويل سوريا إلى ميدان للصراع وتصفية الحسابات، وصولا إلى مخطط لتقسيم البلاد.

وأوضح الشرع، في مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية، أن بلاده "تجري مفاوضات حول اتفاق أمني مع إسرائيل للعودة إلى اتفاق 1974 أو صيغة مشابهة".

وكشف أن "الانسحاب الروسي من المشهد العسكري في معركة التحرير (إسقاط نظام بشار الأسد) تم في إطار اتفاق مشترك".

وأضاف الرئيس السوري، أن دمشق "ورثت روابط وثيقة مع موسكو"، مشددا على ضرورة الحفاظ عليها وإدارتها "بهدوء ورصانة".

وعن الممارسات الإسرائيلية المعادية لسوريا، لفت الشرع، إلى أن "إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا، وكانت تريدنا ميدانا للصراع مع الإيرانيين، وتفاجأتْ من سقوط النظام".

وأكد أن السياسات الاسرائيلية تدل على أنها حزنت على سقوط النظام السابق وتريد أن نكون ميدانا للصراع وتصفية الحسابات.

