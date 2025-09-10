ترامب منتقدا هجوم إسرائيل في قطر: يهدد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن الكيفية التي جرى بها هجوم إسرائيل على قيادات حركة حماس داخل قطر يوم الثلاثاء، محذرا من أن ذلك قد يضع محادثات وقف إطلاق النار في غزة على أرضية غير مستقرة.

وقال ترامب للصحفيين مساء الثلاثاء: "لست متحمساً حيال الموقف برمته. إنه وضع غير جيد. لكن سأقول هذا: نحن نريد عودة الرهائن، غير أننا غير راضين إطلاقاً عن الطريقة التي تم بها الأمر"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وأضاف: "سأدلي ببيان كامل غدا (الأربعاء)، لكن يمكنني أن أقول لكم هذا، كنت غير سعيد بكل جانب من جوانب ما حدث".