ترامب يتنصل من مسئولية الهجوم على الدوحة ويوجه بإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر

تنصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة «حماس» في الدوحة، مشيرًا إلى أن قرار الهجوم اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الثلاثاء: «هذا الصباح، أُبلغت إدارتي من قِبل الجيش الأمريكي بأن إسرائيل تُهاجم حماس، والتي، للأسف الشديد، كانت موجودة في العاصمة القطرية الدوحة».

وأضاف: «كان هذا قرارًا اتخذه رئيس الوزراء نتنياهو، وليس قرارًا اتخذته أنا. إن القصف الأحادي الجانب على قطر، الدولة ذات السيادة والحليف الوثيق للولايات المتحدة، التي تعمل بجد وشجاعة وتُخاطر معنا للتوسط في السلام، لا يُحقق أهداف إسرائيل أو أمريكا».

وفي الوقت نفسه، وصف القضاء على حماس، التي قال إنها استفادت من بؤس سكان غزة، بأنه «هدفٌ نبيل».

وذكر أنه «وجه على الفور المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك، وهو ما فعله، ولكن للأسف، بعد فوات الأوان لوقفه».

وشدد على أنه «يعتبر قطر حليفًا وصديقًا قويًا للولايات المتحدة، ويشعر باستياء شديد بسبب موقع الهجوم»، مؤكدًا رغبته في إطلاق سراح جميع الرهائن، سواء أحياء أو أموات، وأن تنتهي حرب غزة فورًا.

وفي ختام تدوينته، أعلن أنه وجه وزير الخارجية ماركو روبيو، لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115176193823019593

وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، على أن ما يتم تداوله من تصريحات حول أنه تم إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقاً «عارية عن الصحة».

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إن «الاتصال الذي ورد من قبل أحد المسئولين الأمريكيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة».

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.