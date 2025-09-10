اتحاد الكرة: المغرب الأقرب لاستضافة مباراة مصر وجيبوتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رد خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على الجدل المثار بشأن مكان إقامة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

صرح الدرندلي عبر قناة صدى البلد "المباراة حتى الآن مقررة في المغرب، ومن الصعب إقامتها في القاهرة".

أضاف "هذا الموضوع غير مطروح بالنسبة لنا في الوقت الحالي".

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه بوركينا فاسو بدون أهداف، مساء الثلاثاء، ليعزز صدارته للمجموعة الأولى حيث رفع رصيده إلى 20 نقطة مقابل 15 نقطة لبوركينا.

ويحتاج الفراعنة نقطة واحدة فقط لحسم التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ، وذلك خلال آخر مواجهتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو يومي 6 و13 أكتوبر.