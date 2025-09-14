 العراق: عملية أمنية تلاحق خارجين عن القانون في 7 مناطق ببغداد - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025
العراق: عملية أمنية تلاحق خارجين عن القانون في 7 مناطق ببغداد

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
بغداد -د ب أ
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 11:29 ص

شرعت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، في عملية أمنية في سبع مناطق بالعاصمة العراقية.

وقالت قيادة بغداد، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "تعزيزاً لأمن المناطق وحفاظاً على سلامة المواطنين، تشرع بممارسات أمنية وتباشر بتطويق وتفتيش مناطق (شاعورة أم جدر، والبلديات، والوردية، والغزالية، والعامرية، وشاطئ التاجي الجنوبي، والراكوب) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأضافت أن ذلك يهدف إلى ملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص من خلال تشكيلات فرقة المشاة وبإسناد شرطة بغداد الكرخ والرصافة والأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها.

