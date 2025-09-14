صحة غزة: وحدة المختبرات وبنوك الدم تعاني نقصا شديدا بالمحاليل

قالت وزارة الصحة في غزة، إن وحدة المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص شديد في المحاليل ومستهلكات الفحوصات المُنقذة للحياة.



وأوضحت الصحة في بيان يوم الأحد، أن محاليل فحوصات "أملاح الدم، غازات الدم CBC, وفحص الفيروسات " غير مُتوفرة، ما يعيق إتمام الفحوصات للمرضى والجرحى.

وأشارت إلى أنها عملت ومن خلال منظمة الصحة العالمية على توفير الأصناف المطلوبة، وهي تتواجد حاليًا في مخازن المنظمة بالضفة الغربية.

وطالبت الصحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإتمام التنسيقات الضرورية لإدخال الأصناف المخبرية وتسيير وصولها الآمن إلى بنوك الدم في المستشفيات.