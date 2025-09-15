نتنياهو: رؤيتي الاستراتيجية للحرب تتجاوز مجرد القضاء على حماس

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عما أسماه رؤيته الاستراتيجية للحرب، مؤكداً أنها تتجاوز مجرد القضاء على حركة حماس.

وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع القناة 13 العبرية، أنه منذ اليوم الثاني لبدء العمليات، أعلن أن الهدف هو "تغيير وجه الشرق الأوسط"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأوضح نتنياهو، أن تل أبيب لا تقاتل حماس وحدها، بل تواجه ما وصفه بـ"المحور الإيراني" الذي يعتبر حماس جزءاً منه، مشيراً إلى أن تل أبيب تعمل على تفكيك هذا المحور "واحدة تلو الأخرى".

وعن ظروف المعركة، قال نتنياهو إن الجيش يخوض حرباً في ظروف فريدة بسبب وجود الأسرى، وهو ما يتطلب "الحذر" في اتخاذ القرارات العسكرية.

وأضاف أن الانتصار يجب أن يتحقق ليس فقط على حماس، بل على المحور الإيراني بأكمله، بما في ذلك الدخول في "حرب مع إيران نفسها".

واختتم نتنياهو تصريحاته بالقول إن تل أبيب تعمل حالياً في "المرحلة الأخيرة" من الحرب، وأن ما بدأ في قطاع غزة "سينتهي في غزة".