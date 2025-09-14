مراسل الجزيرة من مدينة غزة: 120 ألف فلسطيني مشردون في الشارع بلا مأوى

قال مراسل قناة «الجزيرة» مؤمن الشرافي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة «الأرض المحروقة» غرب مدينة غزة.

وأشار في تغطية حية من مدينة غزة، صباح الأحد، إلى تدمير 8 أبراج سكنية في المنطقة الغربية للمدينة بشكل كلي خلال أسبوع، لافتًا إلى تدمير أكثر من 160 بناية سكنية ومنزلًا ومركز إيواء للنازحين.

وذكر أن برج الكوثر - الذي دُمر قبل قليل – يقع في محيط عدد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، التي تضم آلاف النازحين.

وأوضح أن 120 ألف فلسطيني في مدينة غزة أصبحوا مشردين في الشارع؛ بدون مأوى أو إمدادات حياة أو مياه صالحة للشرب أو مواد غذائية، خاصة بعد تدمير الاحتلال مراكز الإيواء ومخيمات النزوح.

ولفت إلى الوضع الإنساني الكارثي لأكثر من مليون فلسطيني مع انهيار المنظومة الصحية، قائلًا إن مجمع الشفاء الطبي لم يعد قادرًا على استقبال المرضى والجرحى، ويعاني من نقص حاد في وحدات الدم، والأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية.

ودمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، بعدد من الصواريخ برج الكوثر السكني في حي الرمال الجنوبي بمدينة غزة.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 727، 786، 787، 788، وبشكل خاص برج الكوثر، والخيام القريبة منه، والواقع في شارع دمشق.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن الجيش سيهاجم البرج في الوقت القريب، بذريعة وجود «بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره»، بحسب مزاعمه.

وأكمل: «️من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي».



