أوكرانيا تعلن انقطاعا كاملا لخدمة ستارلينك على جبهة الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، عن انقطاع جديد في خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك"، التي تمثل شريانا أساسيا للاتصالات المدنية والعسكرية في البلاد التي أنهكتها الحرب.

وأوضح قائد وحدات الطائرات المسيرة في أوكرانيا، روبرت بروفدي، عبر منصة تليجرام، أن النظام توقف تماما على طول الجبهة عند الساعة 7:28 صباحا "04:28 بتوقيت جرينتش" اليوم الاثنين.

وأشار بروفدي إلى أن الخدمة بدأت تعود تدريجيا بعد نحو نصف ساعة من الانقطاع الكامل.

وفي الوقت نفسه، أفاد مستخدمون أمريكيون عبر منصة "داون ديتيكتور" الإلكترونية بحدوث انقطاع مماثل، بينما لم يصدر عن الشركة المشغلة أي تعليق فوري.

وتؤدي "ستارلينك"، التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، دورا محوريا في المستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية الأوكرانية، بعد أن دمرت الهجمات الروسية قسما كبيرا من البنية التحتية التقليدية للاتصالات. كما يعتمد الجيش الأوكراني على محطات الأقمار الاصطناعية في مجالات الاتصالات.

يذكر أن آخر انقطاع واسع النطاق لخدمة "ستارلينك" في أوكرانيا كان قد وقع في يوليو الماضي.