جيش الاحتلال يصدر إنذارا بإخلاء ميناء غزة وحي الرمال تمهيدا لقصف مبنى

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنذارًا بإخلاء مناطق عند ميناء غزة وحي الرمال بمدينة غزة شمالي القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس، اليوم الاثنين: «إنذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد منطقة ميناء غزة وحي الرمال في البلوكات 707, 708, 663, 782 وتحديدًا في برج الغفري المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في مفترق شارع جابر بن حيان وعمر المختار».

وأضاف أدرعي أن الجيش سيهاجم المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود ما زعم أنها «بنى تحتية إرهابية» لحركة حماس داخله أو بجواره.

وتابع مخاطبًا أهالي المنطقة: «من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف.

وأضافت في بيان، أن الاحتلال يدفع السكان نحو "معسكرات تركيز" مكتظة في منطقة المواصي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية و تنتشر فيها الأمراض بشكل خطير .