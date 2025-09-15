معهد جوتة يقدم أسبوع أفلام البستان: أحلام القرية والمدينة

يطلق معهد جوته القاهرة أسبوع أفلامه المعروف هذا العام باسم جديد "أسبوع أفلام البستان" وفي ثوب جديد، حيث يتعاون المعهد مع مؤسسات من مصر وألمانيا لاختيار أفلام عربية وألمانية حول موضوع محدد.

وفي النسخة الأولى من أسبوع أفلام البستان، قام المعهد بالتعاون مع سيماتك -مركز الأفلام البديلة في القاهرة، ومعهد أرسنال- معهد الأفلام والفنون المرئية في برلين باختيار برنامج أفلام عربية وألمانية حول موضوع "أحلام القرية والمدينة"، ويدعو الجمهور لتجربة مزيج حيوي من السينما العربية والألمانية بهدف أن يتيح حوارًا فنيًا واجتماعيًا حول مختلف الأساليب السينمائية والمنظورات الاجتماعية.

تقدم النسخة الأولى "أحلام القرية والمدينة" في الفترة من 23 – 27 سبتمبر في مقر المعهد بوسط البلد ثمانية أفلام عربية وفيلمين ألمانيين. تعود تسمية أسبوع الأفلام لهذا العام إلى اثنين من أكثر الأعمال تأثيراً في السينما السورية: فيلم "أحلام المدينة" (1984) لمحمد ملاس، الذي سيُعرض في ليلة الافتتاح ، و"الحياة اليومية في قرية سورية" (1974) لعمر أميرالاي، الذي لا يمكن عرضه سوى في مقتطفات بسبب حالته الهشة. يشكل هذان العملان مصدر إلهام ومرآة تعكس من خلالها أفلام البرنامج التباينات والصلات بين الحياة الريفية والحضرية.

ويحتوي برنامج الأفلام المتنوع على إصدارات من دول عربية مختلفة، حيث يعرض مجموعة أفلام سودانية من بينها فيلمي "المحطة" للمخرج الطيب مهدي والذي يقدم فيه تأملاً بصرياً في جغرافيا السودان، و"رحلة صيد" للمخرج إبراهيم شداد الذي يتناول قضية العنصرية من خلال استعارة "مطاردة الرجل الأسود".

كما تحضر السينما اللبنانية بفيلم "سمعان بالضيعة" للمخرج سيمون الهبر، الذي يعرض قصة سمعان الذي يعيش في عزلة في جبال لبنان، خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990، وفيلم "طيور أيلول"، الذي ترسم فيه المخرجة سارة فرنسيس لوحة بانورامية لمدينة بيروت من داخل سيارة "فان" متنقلة.

ويتضمن البرنامج الأفلام المصرية "أوضة الفيران"، الذي تشارك في إخراجه 6 مخرجين، ويقدمون من خلاله بورتريه حيّاً لقلب الإسكندرية النابض، التي شكلت مصدر إلهام الفيلم، وفيلم "صيف تجريبي" للمخرج محمود لطفي الذي أنتج في الثمانينات، وهو من الأفلام المميزة، ويعقب الفيلم حلقة نقاشية مع المخرج، وفيلم "الخروج للنهار" الذي نال شهرة دولية، حيث يلقي نظرة تحليلية ثاقبة على حياة الأسرة المصرية، ويعقب الفيلم حلقة نقاشية مع مخرجة الفيلم هالة لطفي.

ومن خلال فيلم جامع لـ 22 إنتاجاً قصيراً بعنوان "قصص غير محكية من غزة من المسافة صفر"، وهو مشروع للمخرج الفلسطيني رشيد مشاروي حاول من خلاله توفير منصة للمخرجين الفلسطينيين الشباب مع بداية الحرب في غزة، لتصبح انتاجاتهم فسيفيساء واقعية متنوعة تَظهر كيف ينجو الفن في مكان يخيم عليه الحرب والاحتلال.

تسجل الأفلام الألمانية هذا العام حضورًا محدودًا بالمقارنة بالسابق، حيث تشارك بفيلمين؛ الفيلم العائلي "بعيد جدا" للمخرجة سارة وينكينستيت ، الذي يحكي عن صداقة نشأت بين "بن" الألماني و "طارق" السوري، اللذان عانيان من التهجير لأسباب مختلفة، قبل أن يتحولا لصديقين مقربين، والفيلم الآخر بعنوان "إمرأة مرنة" للمخرجة تاتيانا تورانسكي، الذي يدور حول جريتا -الأم العزباء- التي تكافح من أجل البقاء بعد إنفصالها وفقدها لوظيفته، وتتوه بين المعايير السائدة ورغبتها في التعبير عن ذاتها.

وبالتزامن مع عروض الأفلام في استوديو تخشينة، يعرض في جاليري تخشينة 2 تركيب الفيديو "كايروغرافيا"، الذي نتج عن تعاون الفنانة كيندا حسن مع المصممة الكوريغرافية داليا ناوس.

يظهر المشروع العاصمة المصرية من منظور امرأتين أجنبيتين تتأرجح رؤيتهما بين البارانويا والأداء. تتحول العادات اليومية إلى أفعال ذاتية، وتُترجم ردود الفعل على المجتمع الأبوي إلى لغة جسدية دقيقة.

ويحتوي البرنامج المصاحب على حلقتين نقاشتين، الأولى بعنوان "نماذج الإنتاج المشترك: الفرص والتحديات" حيث تسلط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها المخرجون والمنتجون الناشئون في مصر وألمانيا، والحلقة النقاشية الثانية بعنوان "تراث السينما العربية اليوم: مناهج وممارسات" والتي تتناول ترميم فيلم عمر أميرلاي "الحياة اليومية في قرية سورية" من قبل معهد أرسنال للسينما وفنون الفيديو، والتي ستحاور المديرة الفنية لمعهد أرسنال، ستيفاني شولت شتراهاوس، مع تامر السعيد مؤسس مشارك سيماتك مركز الفيلم البديل، التراث السينمائي العربي في سياق التبادل الثقافي بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و وتدير النقاش المخرجة ماجي مرجان.

تحت عنوان الإنتاج المشترك الدولي وتوزيع الأفلام، يقدم المخرج والمنتج والموزع الألماني فريدر شلايش -أحد أبرز الشخصيات في المشهد السينمائي في برلين- ورشة عمل متقدمة "ماستر كلاس"، حيث يشارك معرفته في مجال الإنتاج المشترك الدولي، بالإضافة إلى خبرته في مجال توزيع الأفلام.