دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، بعدد من الصواريخ برج الكوثر السكني في حي الرمال الجنوبي بمدينة غزة.

وبثت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يرصد لحظة تدمير البرج، بعد دقائق من التحذير الذي أصدره جيش الاحتلال، صباح اليوم.

وأنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 727، 786، 787، 788، وبشكل خاص برج الكوثر، والخيام القريبة منه، والواقع في شارع دمشق.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن الجيش سيهاجم البرج في الوقت القريب، بذريعة وجود «بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره»، بحسب مزاعمه.

وأكمل: «️من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي».

وأمس السبت، دمرت الطائرات الإسرائيلية، برج النور السكني جنوب غرب مدينة غزة، وذلك في استمرار جيش الاحتلال بتدمير المباني العالية بالمنطقة، ضمن عملية «عربات جدعون 2» الهادفة لاحتلال المدينة بالكامل.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي البرج وتصاعد سحابة كبيرة من الدخان من المكان على الأثر.

وفي 3 سبتمبر الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانًا باسم «عربات جدعون 2» لاحتلال مدينة غزة بالكامل (شمال)، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفًا على حياة الأسرى والجنود.

وفجر السبت، ألقى جيش الاحتلال منشورات ورقية أنذر فيها الفلسطينيين بمناطق واسعة من مدينة غزة أبرزها المناطق الغربية، بما يشمل أحياء الرمال الجنوبي، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وميناء غزة، بالإخلاء إلى جنوبي القطاع عبر شارع الرشيد.