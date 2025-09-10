أبدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر سعادته بالاقتراب بقوة من التأهل لكأس العالم 2026، بعد التعادل السلبي أمام بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، في الجولة الثامنة من المجموعة الأولى للتصفيات.

صرح حسام حسن عبر قناة أون سبورت 1 "أقسم بالله أنني كنت أتمنى، واسألوا المقربين مني، أن يمنحني العمر لأكون عند حسن ظن الجماهير التي كانت تتمنى أن أكون مدربا لمنتخب مصر".

أضاف "كل الناس وشعب مصر يثق بنا، والإنجاز مع جهاز فني وطني، ولاعبين وطنيين، يمنح الروح والطموح لأي شخص أن يعمل ويجتهد من أجل البلد".

تابع "أشكر اللاعبين على بذل مجهود غير عادي أمام منتخب قوي، يضم لاعبين محترفين في أقوى دوريات العالم، وأقلهم يلعبون في الدوري المصري، ومن أبرز لاعبي الوسط، وهما بلاتي توريه وسيمبوريه".

واصل "أنا سعيد جدا، أثق في كل اللاعبين، والوجوه الشابة، بوركينا منتخب قوي، يتأهل للأدوار المتقدمة دائما، لعبنا مباراة متوازنة وشكل إيجابي، وتبادلنا التفوق، وخلقنا فرصا مؤكدة، والبدلاء أيضا أدوا ما عليهم، ونفذوا فكر الجهاز الفني".

وشدد "أثق في كل اللاعبين، وكان من الممكن أن نخطف هدفا أو هدفين، وأشكر النجوم القدامى محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي على تحمل المسؤولية".

وأتم حسام حسن "كنت سعيدا للغاية بالمشاركة في كأس العالم 1990 مع جيل عظيم، وأنا سعيد جدا بالاقتراب من التأهل لكأس العالم مدربا، إنه حلم يتحقق".

ويعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، خلفه بوركينا فاسو 15 نقطة، ويحتاج الفراعنة نقطة واحدة من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو، لضمان التأهل رسميا للمرة الرابعة بعد ثلاث مشاركات سابقة في 1934 و1990 و2018.