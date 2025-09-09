أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل، للمرة الأولى، أعلنت قبولها علنًا اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن إسرائيل ملتزمة بإنهاء العمليات العسكرية، وفقا لمبادئ الصفقة التي وضعها الكابنيت الأمني، مشيرا إلى أن الهدف هو التوصل إلى تسوية تهدئ التصعيد وتحمي المدنيين، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وتتضمن النقاط الرئيسية للاقتراح، الذي يختلف اختلافًا جوهريًا عن سابقاته، إطلاق سراح 48 اسيرا إسرائيليا وجثث في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين وذوي الأحكام العالية.

إضافةً إلى ذلك، ستُنهي إسرائيل احتلالها لمدينة غزة في إطار عملية "عربات جدعون 2"، وستبدأ فورًا مفاوضات لإنهاء الحرب، بقيادة ترامب شخصيًا. كما أنه ما لم تُختتم المفاوضات، فلن يُستأنف القتال.

وأمس الاثنين، بحث وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترحا من واشنطن لصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب بغزة، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك خلال لقاء بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق القناة "12" العبرية الخاصة التي لم تحدد وقت وصول الوزير الإسرائيلي للولايات المتحدة أو مدة زيارته.

يأتي ذلك بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن تل أبيب "تدرس بجدية مقترح ترامب الجديد، لكن حماس ستستمر في تعنتها"، على حد زعمه.

ومن جانبها، أعلنت حركة حماس الأحد، أنها تلقت عبر الوسطاء أفكارا من الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، مؤكدة ترحيبها بأي تحرك يساعد في إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.