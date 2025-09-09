انطلاق الورش التحضيرية للملتقى الثاني المصري - السوداني لرجال الأعمال الثلاثاء المقبل

تنطلق فعاليات الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال في نسخته الثانية بالقاهرة، الثلاثاء المقبل، وذلك بعقد الورشة الأولى التي تركز على مناقشة الفرص والتحديات في مجالات التصنيع الغذائي والدوائى بما يخدم مصالح الشعبين.



وتنعقد فعاليات الورش التحضيرية تحت رعاية السفارة السودانية بمصر والشركة المصرية السودانية للتنمية والخدمات المتعددة.



ويأتي الملتقى في إطار تعميق الروابط الأزلية ووحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع السودان ومصر، وانطلاقًا من توجيهات قيادة البلدين الشقيقين بتعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع مسارات التعاون الثنائي دعما لجهود التكامل الإقليمي، واستكمالا للإنجازات التي حققها الملتقى الأول لرجال الأعمال السودانيين والمصريين والذي عقد في الثالث والعشرين من نوفمبر عام 2024، برعاية نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، ومشاركة فاعلة من عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء في البلدين.



وأوضح البيان الصادر عن السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن تنظيم فعاليات النسخة الثانية من الملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال، ستتبدأ خلال شهر ديسمبر من العام الجاري بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء والخبراء والمتخصصين وأصحاب الأعمال في البلدين.



وأردف البيان أن الملتقى يهدف إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين وسبل خلق شراكات جديدة تسهم في ترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال جمع عدد من القيادات الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء في مصر والسودان، والعمل على استدامة الملتقى كمنصة استراتيجية قادرة على الانتقال بالشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع.



وأضاف البيان أن الملتقى في نسخته الثانية وباعتباره منبر اقتصادي مشترك بين البلدين يعد فرصة جيدة لإدارة حوار هادف لتعزيز قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بأساليب مبتكرة، حيث يسبق انعقاد الملتقى عقد حزمة مختارة من ورش العمل لمناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة.



وأشار البيان أن الفعاليات ستتواصل بعقد ورش تحضيرية للملتقى تركز على مناقشة فرص التعاون في قطاعات التعدين والموارد الطبيعية، والحلول اللوجستية للتجارة البينية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات الداعمة لإعادة إعمار السودان وبحث آليات تنفيذيه لها، بجانب بحث موضوعات التكامل المصرفي والمالي بين البلدين.