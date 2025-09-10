خارجية قطر توضح طبيعة الإجراءات المتخذة للرد على الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، طبيعة الإجراءات المتخذة للرد على الهجوم الإسرائيلي، مؤكدًا الحرص على استغلال كل المسارات القانونية للرد.

وقال خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، إن الفرق القطرية بدأت في العمل، بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار إلى «الاتفاق على تشكيل فريق قانوني يمثل الدولة، لدراسة كل الإجراءات القانونية للرد على الاعتداء السافر على قيادة دولة قطر وأمن المنطقة بشكل عام».

وأضاف: «نحصر كل الوسائل القانونية في مجلس الأمن والمنصات الدولية المختلفة، فلا يجب أن يمر هذا السلوك الأرعن مرور الكرام».

وشدد على أن المسألة غير مرتبطة بالسيادة القطرية والأمن الوطني القطري فقط، وإنما بأمن الإقليم بشكل كامل.

وواصل: «هناك من يعبث بالأمن الإقليمي عبر المجازر المرتكبة يوميًا في قطاع غزة، والتصفية المتعمدة للقضية الفلسطينية، والاستهداف المتكرر للبنان وسوريا واليمن، ثم استهداف دولة تقوم بدور وساطة معترف به دولياً، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة».

وفي سياق متصل، أكد أن الانتهاكات الإسرائيلية وتصرفات نتنياهو لن تردع قطر عن القيام بدورها في الوساطة، قائلًا إن الدوحة ملتزمة بالسلام والاستقرار الإقليمي.

ونوه في الوقت نفسه، أن «الهجوم الغادر الذي استهدف وفد الوساطة الفلسطيني، لا يدل على وجود أي جهد تفاوضي حقيقي على الأرض، أو إيمان بالجهد التفاوضي من طرف حكومة نتنياهو».

وشدد على أهمية اتخاذ العالم أجمع «وقفة جادة» من الانتهاكات الإسرائيلية، محذرًا من أن «هذا السلوك الإسرائيلي يقود العالم برمته إلى شفير الهاوية وسياسة الغاب التي لن يأمن فيها أحد».