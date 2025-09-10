إشادة عالمية بتألق مودريتش في تصفيات المونديال

نال لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، ونجم خط وسط ميلان المخضرم إشادة عالمية كبيرة بمستواه مع استعداد لاعب ريال مدريد السابق للاحتفال ببلوغه 40 عامًا.

واحتفل مودريتش بعيد ميلاده بتألقه في فوز كبير لكرواتيا على مونتينجرو بنتيجة 4 / صفر في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، ليزين مسيرته التي شهدت تسجيل 28 هدفا في 190 مباراة دولية.

وقال زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا الذي قاد الفريق لفضية مونديال 2018 وبرونزية مونديال 2022 في وجود مودريتش "لقد أثبت لوكا أنه كلما تقدم في السن، كلما ازداد توهجا، ويؤدي بشكل رائع، وهو ظاهرة نادرة في العالم، فهو يقود المنتخب بطموح كبير، ولا يستسلم، ويسعى للتأهل معنا لكأس العالم، إنه هدفنا، وفرصة له لتحقيق إنجاز رائع جديد".

من جانبه قال قائد كرواتيا "ما وجدته قبل وأثناء وبعد المباراة كان مفاجأة سارة من اتحاد الكرة، وأشكر الجماهير على الدعم والمساندة، لقد كانت لحظة مميزة قبل يوم من احتفالي بعيد ميلادي".

وبشأن ما يتردد بشأن اقترابه أو تفكيره في الاعتزال، أضاف النجم المخضرم "يبقى الأهم هو شعور اللاعب، وأرى أنني بحالة جيدة، وساكون جاهزًا".

وقدم نادي ميلان التهنئة للاعبه المخضرم بتغريدة تقول "العمر مجرد رقم، وأثبت البطل الكرواتي ذلك على أرض الملعب، وفي بداية رحلته معنا".

وترك مودريتش، الأكثر تتويجا مع ريال مدريد بالألقاب (28 بطولة) بصمة سريعة بقميص ميلان في أول ثلاث مباريات مع الفريق، حيث شارك في 188 دقيقة، وكان أساسيا في مباراتين، وقدم تمريرة حاسمة، ليصبح أكبر لاعب سنا يقدم تمريرة حاسمة في تاريخ الدوري الإيطالي ببلوغه 39 عاما و354 يوما، وفقا لإحصائية نشرتها شبكة أوبتا.

وتشير إحصائية أخرى إلى أن مودريتش كان أيضا اللاعب الذي مرر أكبر عدد من التمريرات إلى الثلث الأخير من الملعب (20)، والثاني في التمريرات الأقرب إلى مرمى المنافسين بمسافة 10 أمتار (23 تمريرة)، والثالث على مستوى خلق أكبر عدد من فرص التسجيل (7 فرص).

من جانبه، قال روبرتو دونادوني، نجم ميلان السابق عبر صحيفة "لا جازيتا" الإيطالية إن "مودريتش يتسم بشخصية قوية وخبرات عريضة، تؤهله لصناعة الفارق في الدوري الإيطالي رغم بلوغه 40 عاما، بالتأكيد عامل السن يؤثر على معدل المشاركة، ولكن لا يؤثر على جودة الأداء".

وأشاد أنطونيو نوتشيرينو، لاعب ميلان السابق بالنجم الكرواتي المخضرم، قائلا "ما يردده الكثيرون بأن ميلان ضم مودريتش من أجل شهرته هو خطأ فادح، بل إنه يضيف بصمة حقيقية في الملعب وغرفة خلع الملابس، وميلان بحاجة لشخصيات مثله، مثلما تواجد إبراهيموفيتش في فترة سابقة، لوكا له بصمة مختلفة، ومدمر للمنافسين".

وتسابق لاعبو ريال مدريد في تهنئة زميلهم السابق مودريتش بعيد ميلاده، إذ قال رودريجو "أفتقدك يا أبي"، وأضاف جود بيلينجهام "عيد ميلاد سعيد يا أخي، أفتقدك كثيرا".

وقال ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط كرواتيا لزميله المخضرم "ما زلت ملهما مثل كنت منذ المباراة الأولى"، وتابع إيفان بيريسيتش "40 عاما من الإبداع، إنك رائع".