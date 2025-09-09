 وزير البترول يشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بمؤتمر Gastech - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:56 م القاهرة
وزير البترول يشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بمؤتمر Gastech


نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 10:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 10:34 م

شارك كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في المائدة المستديرة رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر Gastech بمدينة ميلانو الإيطالية، والتي عقدت تحت عنوان "تعزيز سياسات الطاقة لتحقيق أهداف أمن الطاقة والاستدامة"، وترأسها الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية بحسب بيان اليوم

ركزت المناقشات على الدور الحيوي لسياسات الطاقة في صياغة مستقبل أنظمة الطاقة العالمية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة، وتداعيات تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية.

أكد المشاركون أن صانعي السياسات يواجهون تحدياً في تحقيق التوازن بين الأولويات الوطنية والالتزامات العالمية، بما يشمل ضمان أمن الطاقة، وتوفيرها بتكلفة مناسبة، وتنويع مصادرها، والالتزام بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية.

كما أكدوا على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب توفير الاستثمارات اللازمة للتحول إلى أنظمة طاقة منخفضة الكربون، وتنسيق الجهود بين الحكومات وأطراف الصناعة والمستثمرين الدوليين، وبناء شراكات جديدة عابرة للحدود.

وشهدت الجلسة استعراض الاستراتيجيات والسياسات القابلة للتنفيذ لتعزيز أمن الطاقة العالمي، وتحقيق أهداف إزالة الكربون، والنمو الاقتصادي المستدام.

