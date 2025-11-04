واشنطن: اتفاق المياه التركي العراقي خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي

رحّب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق، مارك سافايا، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا والعراق بشأن إدارة الموارد المائية واعتبره "خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي".

وقال سافايا في منشور بحسابه علي منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين: "نُثني على الاتفاق الذي تم التوصل إليه لمعالجة قضايا إدارة المياه المستمرة بين العراق وتركيا، ونُهنئ الحكومة العراقية على هذه الخطوة".

وأشار سافايا إلى أن الاتفاق سيساهم في تقوية العلاقات بين البلدين، مؤكداً أنه يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق إدارة مستدامة للموارد في مواجهة الجفاف ونقص المياه الذي يؤثر على معيشة ملايين المواطنين العراقيين".

وأضاف سافايا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم مبادرات التعاون في المنطقة.

وفي 2 نوفمبر الجاري شهدت العاصمة العراقية بغداد، مراسم توقيع "وثيقة آلية تمويل المشاريع بخصوص اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه بين حكومة الجمهورية التركية، وحكومة جمهورية العراق"، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ووقع الاتفاق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان.