دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، الدول إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي الذي تقوم به البلدان النامية.

وشدد جوتيريش، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والذي تستضيفه قطر من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، على ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف للوصول به إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار هذا العام، ورسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات كبيرة.

ودعا إلى تذليل العقبات أمام مشاركة المرأة عالميا انطلاقا من مجالس إدارات المؤسسات التجارية وصولا الى مجالس وضع السياسات والقضاء على العنف الممارس ضدهن.

وقال، إن "قمة الدوحة تفتتح أعمالها في منعطف يتسم بمعاناة بشرية والنزاعات ولايزال الإنسان يعاني من الجوع والفقر والنزوح والبطالة ولاتحصل الدول النامية على مستوى الدعم التي هي بحاجة أليه وسرعة العمل دون المستوى المطلوب للاستفادة من الابتكار ووقف الارتفاع في درجات الحرارة وبالتأكيد نحن نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة" .

وأوضح، أن إعلان الدوحة قد أكد على الدور المحوري للإنسان والعمل في 4 مجالات من تسريع الكفاح ضد الفقر وانعدام المساواة، لافتا إلى أن هناك نحو 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع .

وأضاف، أنه "من غير المقبول أن يعاني الملايين من الجوع يوميا ومن الإصابة بامراض يمكن الوقاية منها، في حين أن الحكومات تقلل من ميزانياتها في مجال الصحة ".

ومضى يقول "من المؤسف عدم وجود حماية اجتماعية للملايين ، ومكافحة الفقر أمر يستدعي استثمارات تقوم عليها الدول لتقديم المساعدة للشعوب باتاحة أغذية ميسورة الكلفة يمكن أن تنتج بشكل مستدام، وتوفير الرعاية الصحية لكل فرد بغض النظر عن مكان عيشه او أجره، وتوفير المياه الصحية النظيفة والسكن اللائق ونظم طاقة نظيفة زهيدة الكلفة للجميع والعمل على نظم تعليم لكل طفل وشاب وتقديم التعليم الجيد والدعم للمدرسين .

ودعا جوتيريش إلى الاسترشاد بإعلان الدوحة لإطلاق الخطة التنموية الطموحة التي البشرية في أمس الحاجة اليها .

ويشارك في القمة نحو 14 ألف شخص حتى بعد غد الخميس لمناقشة سبل الحد من الفقر والفوارق الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص الوصول إلى وظائف ذات أجر جيد على مستوى العالم.

وإلى جانب الأمين العام جوتيريش، تشارك في القمة وزيرة الخارجية الألمانية السابقة ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية أنالينا بيربوك. كما تتوجه وزيرة العمل الألمانية بيربل باس إلى قطر للمشاركة. ومن المتوقع أيضا حضور ممثلين عن قطاع الأعمال ومنظمات الإغاثة.

ومن المقرر أن يتم اعتماد بيان خلال الاجتماع، إلا أن منظمات الإغاثة كانت قد انتقدته قبل انعقاد القمة باعتباره غير ملزم وغامض للغاية. وكانت القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية قد عُقدت عام 1995 في كوبنهاجن.