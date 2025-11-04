هل تؤثر تهديدات ترامب بشأن التمويل الفيدرالي على انتخاب عمدة نيويورك؟

قبيل ساعات من انطلاق انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، اليوم الثلاثاء، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة ضمنية لناخبيها مفادها أوقفوا المرشح الديمقراطي زهران ممداني أو ادفعوا الثمن، بعدما لوح بالحد من التمويل الفيدرالي للمدينة.

وقال ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "إذا فاز المرشح الشيوعي زهران ممداني بانتخابات عمدة مدينة نيويورك، فمن غير المرجح أن أساهم بأموال فيدرالية باستثناء الحد الأدنى المطلوب".

وخلال ظهوره في برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية يوم الأحد، قال ترامب: "سيكون من الصعب عليّ كرئيس إنفاق الكثير من المال على نيويورك، لأنه إذا كان هناك شيوعي يُدير المدينة، فإن كل ما تفعله هو إهدار الأموال التي تُرسلها إليها".

** من يملك سلطة تخصيص التمويل الفيدرالي؟

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، لا يُحدد الرئيس الأمريكي مباشرة مقدار الأموال التي تتلقاها أي مدينة من الحكومة الفيدرالية، فالتخصيص وظيفة دستورية للكونجرس. وقد أصبحت السيطرة على كيفية إنفاق الأموال موضع خلاف قانوني متزايد.

وتمضي إدارة ترامب بخطى ثابتة نحو تنفيذ هذا التهديد حتى قبل فرز الأصوات، حيث بدأ البيت الأبيض الدخول في سجال مع الولاية بشأن خطة نيويورك لفرض رسوم ازدحام على حركة المرور في وقت سابق من هذا العام، وقد حجب البيت الأبيض 18 مليار دولار لمشروع نفق مع بدء الإغلاق الحكومي.

وأمر قاضى فيدرالي الحكومة الفيدرالية بإلغاء قرارها بسحب نحو 34 مليون دولار من تمويل مكافحة الإرهاب المخصص لمدينة نيويورك، معتبرا أن هذا الإجراء "تعسفيا وانتهاكا صارخا للقانون".

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الفيدرالية 7.4 مليار دولار لمدينة نيويورك في العام المالي 2026، أو حوالي 6.4 % من إجمالي إنفاق المدينة، وفقا لتقرير صادر عن المراقب المالي لولاية نيويورك.

** الرئيس الأمريكي يدعم كومو في السباق الانتخابي

إلى ذلك، وصف ترامب التصويت للمرشح الجمهوري لمنصب عمدة المدينة، كورتيس سليوا، بأنه "تصويت لممداني"، وألمح إلى تفضيله للمرشح المستقل، حاكم نيويورك السابق أندرو كومو.

وكتب ترامب: "أُفضل أن أرى ديمقراطيا صاحب سجل نجاحات، يفوز على شيوعي بلا خبرة، وسجله مليء بالفشل الذريع".

من جهته، كرر كومو، تصريحات ترامب بعد لحظات من نشر الرئيس الأمريكي لهذا المنشور، وقال كومو في مقابلة مع إذاعة محلية، :"الآن، سيُترك الأمر للجمهوريين، وآمل أن يستمعوا إلى الرئيس".

** ممداني يؤكد التمويل حق نيويورك وليس منحة من ترامب

وفي أول تعليق له على تهديدات ترامب، قال ممداني في فعالية انتخابية إنه كان يعلم "منذ أشهر" أن ترامب سيدعم كومو، مضيفا أن احتضان حركة "ماجا" (لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) لأندرو كومو يعكس فهم ترامب بأنه سيكون أفضل عمدة له ولإدارته وليس أفضل عمدة لمدينة نيويورك وسكانها".

وأكد ممداني أن التمويل الفيدرالي ليس منحة من ترامب لنيويورك، بل حق المدينة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ممداني يتقدم بفارق 10% على الأقل على كلا الخصمين.

ويُظهر استطلاع أجرته شركة "أطلس إنتل" في 30 أكتوبر الماضي أن ممداني يتقدم في السباق بنسبة تأييد بلغت 41%، مقارنة بكومو الذي حصل على 34% وسليوا 24%.

يشار إلى أن ممداني البالغ من العمر 33 عاما سيصبح حال فوزه بالانتخابات أول مسلم، وأول شخص من جنوب آسيا، وأول شخص مولود في إفريقيا يتولى منصب عمدة نيويورك.